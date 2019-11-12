Son Dakika Haberleri: Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyetinden TTSO'ya ziyaret
Son Dakika Ekonomi Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyetinden TTSO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyetinden TTSO'ya ziyaret

7 saat önce

AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen, Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyeti, Trabzon'a geldi.

Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyetinden TTSO'ya ziyaret, System.String[]

TR-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen, Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin izleme heyeti, Trabzon'a geldi.

TTSO'yu ziyaret eden heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüştü.

Proje ile ilgili faaliyetlerin konuşulduğu ziyarette, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak farklı projelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacısalihoğlu, TTSO'nun yürütmekte olduğu Trabzon İnovasyon Merkezi ve Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile ilgili heyete bilgi verdi.

İnovasyona büyük önem verdiklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Amacımız bu iş birliği faaliyetlerinden yararlanarak stratejik planımızda yer alan orta ve ileri teknoloji konusundaki üretim faaliyetlerimizi geliştirmektir. Bu nedenle inovasyona büyük önem veriyoruz ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ziyarette, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio Gentile, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Ela Yazıcı İnan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Sorumlusu Burcu Atılgan yer aldı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Litvanya, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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