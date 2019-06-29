Son Dakika Haberleri: Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video)
Son Dakika Teknoloji Haber

Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video)

1 saat önce

Konsept tasarımcısı Ben Geskin, kendi tasarımlarıyla iPhone 11 klonu yaptı.

Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video), System.String[]
Akıllı telefon pazarının majör şirketlerinden olan Apple, akıllı telefon dünyasına birçok yenilik kattı ve farklı şekillerde bu piyasaya yön verdi. Şirketin, akıllı telefon piyasasına yön verdiği son değişiklik ise büyüyen ekran boyutlarına çentik tasarımını katmak olmuştu. Hâl böyleyken şirketin çıkaracağı her yeni nesil telefon teknoloji dünyasında merakla beklenir oldu.

Şirketin, pazarda bu tarz yenilikler yapması bağımsız tasarımcılara da ilham verdi ve birçok tasarımcı yeni nesil iPhone'lar için kendi tasarımlarını çizdi. Bu tarz tasarımlar yapan isimlerden bir tanesi de Ben Geskin. Geskin, daha önce iPhone 11 için konsept tasarım yapmıştı ancak bu sefer bu tasarımı klon bir telefona dönüştürdü ve resmi Instagram hesabından videosunu paylaştı.

Geskin'in klon iPhone 11 tasarımında göze çarpan ilk detay, cihazın arkasında bulunan üç kamera ve bir flaşlı kamera seti. Tasarımında güncel iPhone trendlerini de es geçmeyen tasarımcı, telefona 3,5 mm'lik jak girişini koymamayı tercih etmiş. Oldukça kısa süreli olan videodaki göze çarpan bir diğer detay da geniş çentik tasarımı ki bu da klon tasarımın iPhone X serisi üzerine yapıldığını gösteriyor.

Üç farklı renk seçeneğinin de bulunduğu Ben Geskin'in iPhone 11 tasarımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, kamera setinde çıkıntılı kamera yerleştirme seçeneğini kullanır mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:37 
Apple, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]