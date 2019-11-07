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Konser dönüşü kaza faciayla bitti

7 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada otomobil içerisinde bulunanların rap sanatçısı 'Ben Fero'nun konserinden döndüğü öğrenildi.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada otomobil içerisinde bulunanların rap sanatçısı 'Ben Fero'nun konserinden döndüğü öğrenildi.


Kaza, gece saatlerinde Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan lisanslı boks sporcusu Mert Tosun Fatih Devlet Hastanesinde, DSİ Karadenizspor futbolcusu Berkay Gayretli ise KTÜ Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ufuk Birinci'nin KTÜ Farabi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen'in Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araçta bulunanların son dönemin en çok konuşulan isimlerinden 'Ben Fero'nun Pelitli Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen konserinden döndüğü öğrenildi. - TRABZON

ben fero, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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