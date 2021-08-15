Tanıtım toplantısında konuşan Voce Müzik CEO 'su Selçuk Sal Küçük, "48 senedir Amerika'da yaşıyorum. Bu günü kadar tek tek sanatçılar çıkardık, organizasyonlar yaptık. Bugünden itibaren düşündük ki Oradaki Türk'leri nasıl bir araya getiririz. Sanatçıları bir araya getirdik. İnşallah çok güzel bir gecemiz olacak" dedi. Tanıtım toplantısı "DenDen Yat" ve "L'actone" sponsorluğu ile gerçekleştirildi.

Amerika'ya ilk kez gideceğini ifade eden Koray Avcı, "Bu organizasyonda olmaktan dolayı çok mutluyum. Değer verdiğim sanatçılar var. 25 Eylül'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdiden anlaşmamızı yaptım. '3 saatten aşağı sahneden inmem' dedim. Anlatacak o kadar çok şeyim var ki… Orada belki aramızdan birilerini bekleyenler vardır. O gece onlara evlerindeymiş hissi vereceğiz. Amerika'da kendi evlerindeymiş hissini yaşayacaklar. Türkiye rüzgarı esecek. Yurtdışında yaşayanlar bu tarz şeylere çok hasretler." diye konuştu. Konser için özel hazırlık yapmadığını belirten Koray Avcı, "Benim için Konya neyse New York'da o. İnsanların pek değiştiğini düşünmüyorum. Hepsi aynı şekilde anlıyor beni. Konser için özel hazırlık yapmayacağım. Benim için Konya neyse New York da o" dedi.

Karadenizli sanatçı Murat Çelik , Amerika'yı sallayacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Yaklaşık 10 yıldır Amerika'da birçok programda sahne aldığım için güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum. Amerika'ya sallamaya gidiyoruz."

İranlı sanatçı Yashna ise "İranlı olarak bu festivale katılmak benim için çok büyük bir onur oldu. Beni çağırdıkları için Voce Müzik'e çok teşekkür ederim. İranlı vatandaşlarımızı da oraya davet ediyorum. Türk, Azeri, İranlı fark etmez. Artık bir olmanın zamanı geldi. İnşallah çok güzel bir proje olacak." sözlerine yer verdi.