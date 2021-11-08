Konser sonrası Yılmaz Büyükerşen'le buluştular - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gülriz Germen ve Senfoni Orkestrası Şefi Ender Sakpınar'ın da eşlik ettikleri ziyarette, piyano sanatçısı Gülsin Onay ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık, muhteşem konser sonrası Başkan Büyükerşen'le buluştu. Gülsin Onay ve Sezai Kocabıyık'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen, sanatseverlere muhteşem bir konser dinletisi yaşattıkları için sanatçılara teşekkür etti.

Eskişehir'de dinleyiciler ile buluşmaktan her zaman büyük keyif aldıklarını belirten sanatçılar, "Konser vesilesiyle Eskişehir'i tekrar gezdik. Her geldiğimizde Eskişehir'e hayran oluyoruz" dediler.