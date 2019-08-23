Son Dakika Haberleri: Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı
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Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı

39 dakika önce

Cezayir'de rap müzik konserinde izdiham yaşandı.

Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı, System.String[]
Cezayir'de rap müzik konserinde izdiham yaşandı. İzdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti.

Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:42 Kaynak: DHA
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