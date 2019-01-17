Son Dakika Haberleri: Konserde Koro Üyesine Sahnede Evlenme Teklifi

Konserde Koro Üyesine Sahnede Evlenme Teklifi

2 saat önce

'Türkülerde Kadın Konseri'yle sahne alan Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadın Korosu, Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde Koro Üyesine Sahnede Evlenme Teklifi, System.String[]
'Türkülerde Kadın Konseri'yle sahne alan Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadın Korosu, Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Koro üyesi Burcu Toprak, seyirciler arasında oturan ve bir anda sahneye çıkan Yücel Yıldırım'dan aldığı evlenme teklifiyle hayatının sürprizini yaşadı. Yücel Yıldırım ise aldığı "evet" cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi THM Kadın Korosu, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Tarık Akan Salonu'nda sahne aldı. Türkülerde Kadın Konseri'yle gönüllere taht kurmuş türküler seslendiren THM Kadın Korosuna, Ahmet Yiğit Aktı şeflik etti. Konser, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlenen "Ali'm Gitme Pazara" isimli Ankara türküsüyle başladı. Ardından Ayşe Gökay "Ey Sevdiğim Bir Gün Bana Yar Demedin", Sultan Erdoğan "Derman Sendedir" türküleriyle sahne aldı.

"Al Devesi Mor Köşekli, Mavilim Mavişelim, Denizli'nin Adım Adım Yolları, Deniz'de Karartı Var, Adana Köprübaşı, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" gibi bir birinden değerli 15 türkünün seslendirildiği konserde, Antalyalılar bir de unutulmaz bir ana tanıklık etti. Koro üyesi Burcu Toprak, seyirciler arasında oturan ve bir anda sahneye çıkan Yücel Yıldırım'dan aldığı evlenme teklifiyle hayatının sürprizini yaşadı. Teklifi yapan Yücel Yıldırım ise aldığı "evet" cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Şef Ahmet Yiğit Aktı, 4 yıldır büyük uğraş ve emek neticesinde bu noktaya gelen Konyaaltı Belediyesi THM Kadın Korosu'nun Antalya'da bir çok ilke imza attığını belirterek, başta Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Yücel Yıldırım, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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