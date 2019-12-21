Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

BİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, "Neredesin Sen" isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.

Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi, System.String[]

BİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, "Neredesin Sen" isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ile Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türk halk müziği konserinde, sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Ayhan Çil şefliğinde gerçekleşen konserde halk müziği eserleri solistler tarafından seslendirildiği sırada, koro sanatçısı Tarık Güven, "Neredesin Sen" şarkısını söyleyerek Afganistanlı Shima Sıdıki'ye evlilik teklifi yaptı. Güven, şarkı eşliğinde sevgilisinin  oturduğu yere gidip, önünde diz çöktü. Konsere katılanların alkışları arasında evlilik teklifinde bulunan Güven,  "Evet" yanıtını aldıktan sonra yanında getirdiği yüzüğü Shima'nın parmağına taktı. Aldığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Shima Sıdıki, Tarık Güven'e sarılırken, duygusal anlar yaşadı. Evlenme teklifinın ardından konser kaldığı yerden devam etti.


Halk Eğitimi Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı
Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı Demet Şener ve Cenk Küpeli, alışveriş merkezinde öpüşürken görüntülendi Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
19:26 "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" sempozyumu sona erdi - Son Dakika
19:25 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
19:25 Karabük emekli polis, direksiyon deri kaplama işi yapıyor - Son Dakika
19:25 Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
19:25 Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]