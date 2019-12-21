Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

BİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, "Neredesin Sen" isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ile Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türk halk müziği konserinde, sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Ayhan Çil şefliğinde gerçekleşen konserde halk müziği eserleri solistler tarafından seslendirildiği sırada, koro sanatçısı Tarık Güven, "Neredesin Sen" şarkısını söyleyerek Afganistanlı Shima Sıdıki'ye evlilik teklifi yaptı. Güven, şarkı eşliğinde sevgilisinin oturduğu yere gidip, önünde diz çöktü. Konsere katılanların alkışları arasında evlilik teklifinde bulunan Güven, "Evet" yanıtını aldıktan sonra yanında getirdiği yüzüğü Shima'nın parmağına taktı. Aldığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Shima Sıdıki, Tarık Güven'e sarılırken, duygusal anlar yaşadı. Evlenme teklifinın ardından konser kaldığı yerden devam etti.