Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı

Kanal D ekranındaki programına sezon arası verdikten sonra konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da talihsiz bir kaza yaşadı.

KORUMASI ÖNÜNE SİPER OLDU

Sakınca.com'da yer alan habere göre, sahnede şarkı okuyan şarkıcı, kıyafetinin ve rüzgarın azizliğine uğrayınca göğsü açıldı. Durumu fark eden koruma direk sahneye çıkarak Can'ın elbisesini düzeltti. Durumu anlayan şarkıcı ise hemen arkasını dönerek üstüne çeki düzen verdi.

Sibel Can'ın bu anları ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi.