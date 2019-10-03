Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dezavantajlı okul yararına organize edilen konsere, davetliler ücretli bilet yerine beraberinde getirdikleri kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemeleriyle girdi. Konserde toplanan kırtasiye malzemeleri, ilçedeki dezavantajlı ilkokulda okuyan öğrencilere ulaştırıldı.Çarşamba Toplum Gönüllüleri (TOG) Vakfı tarafından, İğne Deliği Gençlik Merkezi'nde dezavantajlı okul yararına gönüllü müzikseverlerin de desteğiyle konser etkinliği düzenlendi. Konser için ücretli bilet satışı yerine farklı bir uygulama yapıldı. Konsere katılacaklardan salona giriş için yanlarında kırtasiye malzemeleri getirmeleri istendi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ile konser salonuna girdi. Konserde toplanan kırtasiye malzemeleri, dezavantajlı Döngel İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ulaştırıldı.'DÖNEMİN İLK ANLAMLI ETKİNLİĞİ OLDU'TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi Sorumlusu Beytullah Akı, konsere giriş ücreti yerine, dezavantajlı okulda öğrenim gören öğrenciler yararına kırtasiye malzemeleri topladıklarını ve anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Akı, "Bu konseri diğerlerinden ayıran şey, giriş ücreti yerine defter, kalem ve silgi getirilmesi. Döngel İlkokulu'nun dezavantajlı bir okul olması sebebiyle böyle bir şey düşündük. Oradan bir hocanın bizimle iletişime geçmesi üzerine etkinliği organize ettik. Bizim için de dönemin ilk etkinliği olmuş oldu. Bu etkinliğe katılarak konseri anlamlı kılan herkese teşekkür ederiz" dedi.