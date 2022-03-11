Konsere giriş biletle değil kitapla - Son Dakika

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Konsere giriş biletle değil kitapla

11.03.2022 09:15
Konsere giriş biletle değil kitapla

Düzce'de Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kitapsız köy okulu kalmaması için "1 kitap, 1 şarkı " konseri düzenlendi.

Düzce'de Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kitapsız köy okulu kalmaması için "1 kitap, 1 şarkı " konseri düzenlendi.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, köy okullarındaki kütüphane eksiğini kapatmak için konser düzenlediklerini söyledi.

Gönüllü gençlerin ve gençlik grubunda bulunan müzik grubunun bir proje fikri olduğunu dile getiren Yazıcı, "Konser vererek merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan köy okullarındaki kütüphane eksiğini gidermek için gençlerimiz burada verdi. Konsere giriş bileti olarak toplanan kitapları hem köy okullarımıza dağıtacağız hem de kütüphaneler kuracağız." dedi.

Yazıcı 2 bin 500 kitap elde edeceklerini belirterek, "Bu projede gönüllü gençlerimizin ve müzik grubumuzun ciddi emeği var. Halkımızın da teveccüh var. Bu programda ciddi manada kitap toplandı. Toplanan kitapları gönüllü gençlerimizle köy okullarımıza dağıtacağız. Amacımız; kitap okumayı yaygınlaştırıp kitabı olmayan köy okullarımıza da kitap sağlamak." diye konuştu.

Konseri dinleyenler, şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

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gençlik, Müzik, Düzce, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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