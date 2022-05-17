Konseri, AKP'li Belediye Tarafından İptal Edilen Doğan: "Bizler 'Kaslarınızı' Geliştireceğiniz Kum Torbası Değiliz" - Son Dakika
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Konseri, AKP'li Belediye Tarafından İptal Edilen Doğan: "Bizler 'Kaslarınızı' Geliştireceğiniz Kum Torbası Değiliz"

17.05.2022 16:58
Konseri, AKP'li Belediye Tarafından İptal Edilen Doğan: "Bizler 'Kaslarınızı' Geliştireceğiniz Kum Torbası Değiliz"

Sanatçı Aynur Doğan, AKP'li Derince Belediyesi'nin konserini iptal etmesinin ardından, “Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” dedi.

Sanatçı Aynur Doğan, AKP'li Derince Belediyesi'nin konserini iptal etmesinin ardından, "Bizler 'kaslarınızı' geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız" dedi.

Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta vereceği konser, AKP'nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Derince Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Doğan'a siyasilerden ve sanatçılardan destek mesajları geldi. Doğan ise bugün sosyal medya hesabı üzerinden, "Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler 'kaslarınızı' geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız" açıklamasını yaptı.

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Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
Kaynak: ANKA

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