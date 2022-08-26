Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

26.08.2022 17:14
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika

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