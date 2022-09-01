Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi

01.09.2022 17:04
Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebi reddedildi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebi reddedildi.

Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve adli kontrol tedbirlerinden "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartlı adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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