GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI

25.08.2022 18:09
GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI

KONSERİNDE imam hatipliler ile ilgili yaptığı bir açıklama yüzünden hakkında soruşturma açılan şarkıcı Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KONSERİNDE imam hatipliler ile ilgili yaptığı bir açıklama yüzünden hakkında soruşturma açılan şarkıcı Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülşen'in müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu ise emniyetten çıkarken herhangi bir açıklama yapmadı.

Nisan ayında verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen'e müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı da eşlik etti. Gülşen, yaklaşık 4 saat emniyette ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şarkıcı, adliyeye sevk edildi. Gülşen'in adliyeye sevk edilmesinin ardından emniyetten ayrılan eşi Ozan Çolakoğlu, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Çolakoğlu, aracına binerek adliyeye gitmek üzere emniyetten ayrıldı.

YORUMLAR
500
Halkı aşağılama suçundan gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi Halkı aşağılama suçundan gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Ozan Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement