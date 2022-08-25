GÜLŞEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EŞİ SESSİZ KALDI

KONSERİNDE imam hatipliler ile ilgili yaptığı bir açıklama yüzünden hakkında soruşturma açılan şarkıcı Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülşen'in müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu ise emniyetten çıkarken herhangi bir açıklama yapmadı.

Nisan ayında verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen'e müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı da eşlik etti. Gülşen, yaklaşık 4 saat emniyette ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şarkıcı, adliyeye sevk edildi. Gülşen'in adliyeye sevk edilmesinin ardından emniyetten ayrılan eşi Ozan Çolakoğlu, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Çolakoğlu, aracına binerek adliyeye gitmek üzere emniyetten ayrıldı.