Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti - Son Dakika
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Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti

30.08.2022 10:59
Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti

Sahnede imam hatiplilere "sapık" hakaretinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, "Beyaz Magazin" adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talebinde bulundu. Mahkeme, 3 sunucu hakkında Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmama kararı verdi. İşte söz konusu programda Gülşen'e yapılan tepkiler...

Konserinde İmam Hatip liselilere yönelik kullandığı "sapık" hakaretinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen, 'Beyaz Magazin' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

"BİZ SENİ UYARDIK O KIYAFETLERLE DİKKAT EDECEKTİN"

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, 'Etkisiz misin?', 'Algılamıyor musun?', 'Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?', 'Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin' şeklinde cümleler kullandı.

3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

"AİLESİNİN FANATİK GRUPLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen'in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir. Müvekkilin başta kendisi olmak üzere ailesinin şerefi ve onurunu zedeler nitelikte gerçek dışı iddiaların kamuoyu tarafından okunmasında ve bilinmesinde nasıl bir kamu yararı hususu tarafımızca anlaşılamamıştır? Çünkü programda sarf edilen cümleler basın özgürlüğü kapsamında değildir" dedi.

3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

"BEYANLAR ELEŞTİRİ SINIRIN AŞMIŞTIR"

Üç sunucunun da müvekkiline karşı büyük bir kin beslediğinin söylemlerinden açıkça anlaşıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Müezzinoğlu, "Haberlerinde, müvekkilin tutuklanmasını mutluluk duyarak anlatmaktadırlar. Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz" dedi.

3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

"KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİ İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNMAMA KARARI"

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında açıkladı.

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Kaynak: İHA

Ozan Çolakoğlu, Gülşen, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahkeme, imam hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti - Son Dakika
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