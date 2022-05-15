Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama - Son Dakika
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Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama

15.05.2022 01:05

SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde sahneye çıktığı sırada izleyiciler arasında çıkan kavganın ardından konseri yarıda kalan pop müzik sanatçısı İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzüntülerini ifade etti.

SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde sahneye çıktığı sırada izleyiciler arasında çıkan kavganın ardından konseri yarıda kalan pop müzik sanatçısı İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzüntülerini ifade etti.

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, Sultangazi'de bir alışveriş merkezinde sahne almış ve konser başladıktan sonra izleyiciler arasında kavga çıkmıştı. Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi' enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi' haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi' araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.


Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama
Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama
Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama
Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama - Son Dakika
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