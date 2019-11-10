Son Dakika Haberleri: Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu
Son Dakika Dünya Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu

Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu

6 saat önce

Konserlerine geç başlama alışkanlığı Madonna'yı hayranları ile mahkemelik etti

Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu, System.String[]

Dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik sanatçısı Madonna'nın konserlerine sürekli geç başlaması bir hayranlarının sabrını taşırdı.


Sanatçının "Madame X Tour" turnesi kapsamında 17 Aralık'ta vereceği konserin, biletlerin tükenmesinden iki saat sonraya alınması Nate Hollander adlı bilet sahibinin Madonna'yı ve turne organizatörlerini dava etmesi ile sonuçlandı.

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Madonna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:00 
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