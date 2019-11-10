Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik sanatçısı Madonna'nın konserlerine sürekli geç başlaması bir hayranlarının sabrını taşırdı.



Sanatçının "Madame X Tour" turnesi kapsamında 17 Aralık'ta vereceği konserin, biletlerin tükenmesinden iki saat sonraya alınması Nate Hollander adlı bilet sahibinin Madonna'yı ve turne organizatörlerini dava etmesi ile sonuçlandı.