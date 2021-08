Konserini iptal etti

Meltem Erensoy Yangınların vurduğu illerde tüm kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Erensoy, "Yangınların yaşanmadığı illerdeki orman yangınlarının yarattığı üzüntü gerekçesiyle iptal edilen birçok konser oldu. Ben insanlar ve Doğa Alevler içindeyken sahneye çıkıp şarkı söyleyemem gerçek anlamda üzgün olduğum için konserlere çıkıp kimseyi eğlendiremem. Çünkü üzüntülü olduğumda ben şarkı söyleyemem. Orman yangınları devam ederken Show must go on" benim için geçerli bir söz değil Bütün sanatçı arkadaşlarıma saygım sonsuz iptal etmeyip konserlerindeki şovları iptal edenleri de saygıyla anıyorum. Konserlerinde ağaç bağışı yapıp büyük şovlarına devam eden tüm sanatçıları eleştiriyorum. Bu durumda şov olmaz" dedi.