Konserini iptal etti
09.08.2021 12:11
Kıbrıs'ta yaptığı büyük konserlerle tanınan son assolist olarak işaret edilen Meltem Erensoy, Orman yangınları nedeniyle ağustos ayı içinde çıkacağı 12 Ağustos Kıbrıs ve 14 Ağustos Ankara'da çıkacağı düğün konserini iptal etti.
Meltem Erensoy Yangınların vurduğu illerde tüm kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Erensoy, "Yangınların yaşanmadığı illerdeki orman yangınlarının yarattığı üzüntü gerekçesiyle iptal edilen birçok konser oldu. Ben insanlar ve Doğa Alevler içindeyken sahneye çıkıp şarkı söyleyemem gerçek anlamda üzgün olduğum için konserlere çıkıp kimseyi eğlendiremem. Çünkü üzüntülü olduğumda ben şarkı söyleyemem. Orman yangınları devam ederken Show must go on" benim için geçerli bir söz değil Bütün sanatçı arkadaşlarıma saygım sonsuz iptal etmeyip konserlerindeki şovları iptal edenleri de saygıyla anıyorum. Konserlerinde ağaç bağışı yapıp büyük şovlarına devam eden tüm sanatçıları eleştiriyorum. Bu durumda şov olmaz" dedi.
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