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Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti - Son Dakika

Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti

18.09.2021 11:08

Rüzgar sebebiyle Türk Hava Yolları'na ait uçağı Diyarbakır yerine Şanlıurfa'ya inince konserini kaçıran ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medyada isyan etti. İpek, "Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY. Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın 19.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Diyarbakır uçağı rüzgar nedeniyle havalimanını pas geçerek, Şanlıurfa'ya indi. Konser vermek için Diyarbakır'a giden ünlü şarkıcı Yaşar İpek, uçağın Diyarbakır yerine Şanlıurfa'ya inmesine isyan etti.

"DÜNYANIN EN ESKİ UÇAĞIYLA CANIMIZI RİSKE ATTINIZ"

Uçağın içinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İpek, "Urfa'ya indirdiler bizi. Diyarbakır'da yaprak kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz. Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY" notuyla isyan etti.

"BU UÇAKLARIN NE İŞİ VAR HAVADA"

Bindiği uçağın modelini bilmesi halinde bu uçağa binmeyeceğini söyleyen İpek, "Bilet alırken uçakların modellerini yazarsanız, bu uçağa binmezdim mesela. En üst sınıftan bilet sat, comodore bilgisayar, manuel koltuk ayarlama falan. Türk Hava Yolları yazık, bu uçakların ne işi var havada?" dedi.

"ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Uçağın içinde bulunan yolcuların pisti pas geçerken çok korktuğunu paylaşan İpek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın. Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa ve Şanlıurfa'ya indirdiler bizi. Diyarbakır'da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa'dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa'dayız Türk Hava Yolları" ifadelerini kullandı.

Konserini kaçıran şarkıcı Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
Konserini kaçıran şarkıcı Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti

Türk Hava Yolları, Diyarbakır, Yaşar İpek, İsyan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Cancancan Cancan: İşine saygın olsa erken giderdin biraz. Ucu ucuna Türkiye nin bir ucuna yola mı çıkılır. Bunun menejeri falan yok mu? Konseri organize eden firma alsın tazminatını bu sözde sanatçıdan. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Gökhan Özel: Sende yola bir gun oncesinden ciksaydin,sanki konserden konsere kosuyorsun da isyan ediyorsun.. Cevap Yaz 32 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti - Son Dakika
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