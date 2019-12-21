Konserini yarıda kesip kız arkadaşına evlilik teklif etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konserini yarıda kesip kız arkadaşına evlilik teklif etti - Son Dakika

Konserini yarıda kesip kız arkadaşına evlilik teklif etti

6 saat önce

Bilecik'te düzenlenen halk müziği konserinde solist Tarık Güven, konser sırasında söylediği şarkıya ara vererek kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Konserini yarıda kesip kız arkadaşına evlilik teklif etti, System.String[]

Bilecik'te düzenlenen halk müziği konserinde solist Tarık Güven, konser sırasında söylediği şarkıya ara vererek kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen halk müziği konserinde, solist Tarık Güven, söylediği şarkıya ara verdi.

İzleyicilerin şaşkınlıkla seyrettiği sırada Tarık Güven, Afgan uyruklu kız arkadaşı Şeyma Sıddıki'ye "Bir ömür boyu benimle mutlu olmaya var mısın?" diyerek evlilik teklif etti.

Seyircinin önünde yapılan evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, Güven'in teklifini kabul etti.

Tüm salonun alkışladığı evlilik teklifi sonrasında Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en farklı sahne performansını yaşadığını söyledi.

Evlilik teklifi sırasında heyecanlandığını ifade eden Güven, "Çok mutluyum, buna vesile olan Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldız'a ve koro şefi Ayhan Çil'e çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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