Konserler başladı: Ajda Pekkan, Volkan Konak, Ferhat Göçer'den müzik diyafeti

Belarus'ta Ajda rüzgarı

AJDA Pekkan, pandemi sonrası ilk yurtdışı konserini Belarus'ta verdi. Süper Star, önceki gece ülkenin başkenti Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahneye çıktı. Gecede yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Minsk'e konserden bir gün önce giden Ajda Pekkan, şehirde alışveriş de yaptı.

Volkan Konak: Maske bizi bozuyor

VOLKAN Konak, uzun aradan sonra önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restoran'da sahneye çıktı. Programına "Dertliyim Kederliyim" ile başlayan Konak, repertuarında Karadeniz şarkılarının yanı sıra sevilen türkülere de yer verdi. Konserinde pandemi sürecinden de bahseden sanatçı, bu dönemde hiç maske takmadığını itiraf etti: "Ben pandemi döneminde ozon tedavisiyle ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım. Maske bizi bozuyor. Maskenin müziği susturmaması lazım. Ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın." Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Volkan Konak, konserini "Aleni Aleni" ile noktaladı.

16 ay sonra yeniden sahnede

FERHAT Göçer, "Sabahattin Ali Aldırma Gönül" adlı tek kişilik gösterisiyle 16 ay aradan sonra yeniden sahneye çıkıyor. Yazar Sabahattin Ali'nin hayatının 10 hikaye ve 10 şarkıyla sergilendiği gösteri, 22 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenecek. "Sabahattin Ali Aldırma Gönül"ün sonraki durağı ise 31 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu olacak. Seyirciyle yeniden buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Ferhat Göçer, "Hasret sona eriyor. Turnelerimiz birçok şehirde devam edecek. Kötü günleri şarkılarla, sanatla uğurlayacağız" dedi.