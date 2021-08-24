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Konserler doludizgin - Son Dakika

Konserler doludizgin

24.08.2021 09:56
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Açıkhava'da 90'lar rüzgarıLevent Yüksel önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde konser verdi.

Açıkhava'da 90'lar rüzgarı

Levent Yüksel önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde konser verdi. "Kerki Solfej Yaz Konserleri" kapsamında sahneye çıkan sanatçı, geceye "Ya Sonra" ile başladı, sonrasında "Zalim", "Ayrılmam" ve "Medcezir" gibi 90'lara damga vuran şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Gecenin sonunda veda ederek sahneden ayrılan Yüksel, yoğun alkış üzerine bis'e çıktı "Onursuz Olmasın Aşk" ile geceyi noktaladı. (Sayit DURMAZ)

Belarus'ta ilk konser

Funda Arar, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, Belarus'a ilk kez gittiğini ve çok beğendiğini söyledi. Yoğun çalışma temposunda sesini korumak için uyguladığı yöntemi de açıklayan Funda Arar, "Sesimi ve ses tellerimi koruyabilmek için kesinlikle gazlı sıvılar içmiyorum. Bol bol bitki çayı tüketiyorum" dedi.

Konserler doludizgin

2 saatte 5 bardak çay

İzzet Yıldızhan, Bursa'da bir düğünde sahneye çıktı. 2 saatlik performansı sırasında elinden çayını düşürmeyen Yıldızhan, sahnede 5 bardak çay içti.

Konserler doludizgin

TATİLDE TALİHSİZ KAZA

Sahne sonrası muhabirlerle bir araya gelen İzzet Yıldızhan, elindeki yara izlerinin nedeni sorulunca tatilde geçirdiği talihsiz kazayı anlattı: "Ailemle geçen hafta Bodrum'da tatildeydik. Bir gün de tekneyle açıldık. Baldızım teknenin halatını bağlamaya gittiği esnada büyük bir talihsizlik yaşandı. Teknenin yön değiştirmesiyle halata takılıp düştü. Ben de onu tutmaya çalışırken ellerim kayalıklara çarptı. Verilmiş sadakamız varmış, baldızım bir-iki kırıkla atlattı olayı. Benim elim de iyileşti." (Sayit DURMAZ)

Yoğun istek üzerine

Candan Erçetin, yoğun istek üzerine önceki akşam ikinci kez Bodrum Küfe Restoran'da sahne aldı. Sevilen şarkılarına dinleyicilerinin hep bir ağızdan eşlik ettiği Erçetin, 2 saat süren performansını "Elbette" şarkısıyla noktaladı.

Konserler doludizgin

Bitpazarından 15 Euro'ya aldım

Karsu, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Sahneye siyah bir elbise ve ışıltı bir çizmeyle çıkan genç müzisyenin "Elbisemi bitpazarından 15 Euro'ya aldım" sözleri dinleyicilerini güldürdü. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Konserler doludizgin

Coşkulu gece

Duman'la başlayan "YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri" serisinde önceki akşam MFÖ müzikseverlerle buluştu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, "Böylesi keyifli bir yerde, coşkulu seyirciye çalmaktan dolayı çok mutluyuz" diyerek başladıkları konserin açılışını "Ele Güne Karşı" ile yaptı. 2 saat boyunca izleyicileri zaman zaman duygulandıran, zaman zaman da coşturan MFÖ, "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Mecburen", "Ali Desidero" gibi klasiklerini arka arkaya seslendirdi. Ekip, geceyi "Sude" ile tamamladı.

Konserler doludizgin

Ustaları andı

Suzan Kardeş, geçtiğimiz akşam Bodrum Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de sevenleriyle buluştu. Sanatçı, repertuvarında, geçmişte adları Bardakçı Koyu ile sıkça anılan duayen isimlerden Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın şarkılarına da yer verdi.

Konserler doludizgin
Konserler doludizgin

Açıkhava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu, Bodrum, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Konserler doludizgin - Son Dakika Magazin


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