Konserli Budama

Bursa'nın İznik ilçesinde hobi olarak müzik yapan çiftçi Ragıp Ablay, şeftali bahçesinde budama yapan arkadaşlarına konser verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde hobi olarak müzik yapan çiftçi Ragıp Ablay, şeftali bahçesinde budama yapan arkadaşlarına konser verdi. Ağaçları budayan çiftçiler tarlada çifte telli oynadı.



Müzisyen çiftçi Ragıp Ablay, şeftali ağaçlarını budayan arkadaşlarına konser verdi. Şeftali bahçesine kurduğu müzik tesisatı ile konser veren Ablay, ağaçları budayan çiftçi arkadaşlarını eğlendirdi. Çiftçiler, budamayı bırakıp çifte telli oynadı. Çiftçiler, "Ragıp arkadaşımız bize moral oldu. Canlı müzik eşliğinde ağaçları budadık" dediler.



Ablay, "Ben müziği amatör olarak yapıyorum. Bu benim hobim. Asıl işimiz çiftçilik. Orgum araçtaydı, arkadaşlar çalmamı istedi. Tesisatı kurup çalmaya başladım. Bu onlara motivasyon oldu. Bundan sonra da tarlada çalışırken çalmayı düşünüyorum" dedi. - BURSA

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