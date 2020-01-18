Konservatuar öğrencileri karne aldı - Son Dakika
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Konservatuar öğrencileri karne aldı

7 saat önce

Şanlıurfa'da 2019-2020 yılı eğitim ve öğrenim yılının 1. döneminin tamamlanması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.

Konservatuar öğrencileri karne aldı, System.String[]

Şanlıurfa'da 2019-2020 yılı eğitim ve öğrenim yılının 1. döneminin tamamlanması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.


Gençleri müzik ile buluşturmak ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için bünyesinde birçok müzikal etkinlik yapan Büyükşehir Belediyesi, kurmuş olduğu Çocuk Korusunun üyelerine yarıyıl karnelerini verdi.


Tüm öğrencilerin yarıyıl tatilini kutlayan Beyazgül, Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa'da geleceğin teminatı olan gençlerimizin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif yönden gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm özveriyi sergileyeceklerini belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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