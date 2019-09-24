Son Dakika Haberleri: Konservatuvar kaydı için son tarih 27 Eylül
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Konservatuvar kaydı için son tarih 27 Eylül

29 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda yeni dönem için kayıtlar devam ediyor.

Konservatuvar kaydı için son tarih 27 Eylül, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda yeni dönem için kayıtlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış kursu kayıtları 27 Eylül'de sona erecek.

Kayıtlar, çocuk ve yetişkin olmak üzere iki grup halinde alınıyor. Kış döneminde 9-15 yaş grubu için gitar, keman, bağlama, yan flüt, resim, bateri, tiyatro, ney ve piyano kursları açılacak.

Kurslar hafta sonu 2 gün 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında verilecek.

16 yaş üstü yetişkin grubu için ise gitar, keman, bağlama, yan flüt, resim, bateri, ney, piyano, klarnet, ud, şan, beste teknikleri, tiyatro, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, tasavvuf müziği, klasik Türk müziği, Türk sanat müziği kent korosu ve halk oyunu kursları açılacak.

Kurslar hafta içi 2 gün 13.00-16.00 ya da 19.00-22.00 saatleri arasında verilecek. Tüm bölümlere kesin kayıtlar yaptırılırken, korolar ve tiyatro için sınav sonrası asıl kayıtlar alınacak.

Kayseri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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