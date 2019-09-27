Konservatuvar kurslarına yoğun ilgi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında çocuk ve gençlere yönelik açılan ücretsiz kurslar büyük ilgi görüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilde sanatsal faaliyetlerin artması, ilin sanat ile anılmasını sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

7'den 70'e herkesi sanatla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı konservatuvarda açılan ücretsiz kurslara son bir ayda 500 kişi kayıt yaptırdı.

Konservatuvarda bağlama, gitar, ney, resim ve halk oyunları gibi farklı branşlarda açılan kurslara büyük ilgi gösterilirken, her yaştan gelen talep doğrultusunda yeni kurslar açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katkılarıyla konservatuvarın bölgeye kazandırıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürü Seçkin Mataracı, son bir ayda 500 kayıt yaptıklarını belirtti.



Halka açık kursların sürdüğünü dile getiren Mataracı, "Gençlerimiz sanat eğitimi almak için konservatuvara yoğun ilgi gösteriyor. Burası onlar için yeteneklerini keşfedecekleri bir yer. Bağlama, gitar, ney, resim ve halk oyunları kurslarında eğitimlerimiz sürüyor." dedi.