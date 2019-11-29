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Konservatuvar öğrencilerinden hastalara moral konseri

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif bakım servisinde yatan hastalar için moral ve motivasyon konseri düzenledi.

Konservatuvar öğrencilerinden hastalara moral konseri, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif bakım servisinde yatan hastalar için moral ve motivasyon konseri düzenledi.


28 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen konseri Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, serviste tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane personeli takip etti.


Palyatif bakım servisinde yatan hastalara moral sağlamayı amaçlayan konserde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Ece Naz Aydoğdu, Zehra Özyazgan, İrem Atalay, Asya Aleyna Ayverdi, İlayda Bayram, Belanay Çelik ve Mert Akyüz klasik müzik eserlerini seslendirdi. Konser sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, bu tür konserleri sürdürmek istediklerini istediklerini belirtti.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra konserde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nalan Gündoğdu Karaburun, Yunusemre Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Haluk Birsen ve Doç. Dr. Cem Işık yer aldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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