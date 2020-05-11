Konservatuvar öğrencisinden annelere balkondan konser - Son Dakika

Konservatuvar öğrencisinden annelere balkondan konser

Bağlamasını alıp annelere unutamayacakları bir gün yaşattı

10'uncu kat balkonuna kurduğu ses sistemi ile koronavirüs dolayısıyla Anneler Günü konseri verdi

Site sakinleri balkonlara çıkıp şarkılara eşlik etti

ANTALYA - Türk Halk Müziği öğrencisi Özüm Özmen, yeni tip Korona virüs(covid-19) tedbirleri çerçevesinde evde kalan annelere, 'Anneler Günü' dolayısıyla balkonundan konser verdi. Ses sistemi kurularak verilen konsere anneler de balkonlara çıkarak eşlik etti.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kayaaltı Sitesinde oturan müzisyen Özüm Özmen ise evinin balkonundan bağlamasıyla verdiği mini konser beğeni topladı. Özmen, 10'uncu kattaki dairelerinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle komşularına bağlama resitali verdi. Anneler Günü, dolayısıyla 3 türkü seslendiren Özmen'e, balkona çıkan anneler alkışlarla destek verdi. Bazı anneler kucaklarında bebekleriyle Özmen'in türkülerini dinledi. Özüm Özmen'in hareketli ezgileri karşısında vatandaşlar oynadı.

"Eğlendirebildiysem ne mutlu

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Özüm Özmen, yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri çerçevesinde evde kalan vatandaşlar için özel günlerde balkondan bağlamasıyla konser verdiğini söyledi.

Anneler Günü nedeniyle evde kalan annelerini unutamayacağını dile getiren Özmen," 10'uncu katta balkonumuza ses sistemi kurdum. Bunun sayesinde sesim tüm sitedeki evlere ulaşıyor. Bu zamana kadar hep akşam yaptım ama bugün annelerimiz için gündüz konser vereceğim. Annelerimiz için, 'Anam ağlar başucumda oturur,"Neredesin sen',Yanıyorum ' türkülerini seslendireceğim. Az da olsa onları eğlendirebilirsem ne mutlu bana." dedi.

"Tüm annelere gelsin"

Oğlunun ilk kendine ve diğer annelere balkondan türkü seslendirdiğini ifade eden anne Havva Özmen," Oğluma teşekkür ediyorum. Bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Virüs nedeniyle oğlum balkondan konser verdi. Bütün annelere hediyemiz oldu."dedi.

Balkonda oynayan Meltem Kayalıdere, "Özüm bizi şenlendirdi, sevindirdi, mutlu olduk. Balkona çıkıp oynadık. Çok mutlu olduk, farklı bir hediye oldu."diye konuştu.