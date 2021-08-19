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Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali - Son Dakika

Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali

19.08.2021 10:02
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali, System.String[]

İZMİR'de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Batuhan Türkyılmaz (21), eğitiminden kalan zamanlarında memleketi Gümüşhane'de pazar tezgahında babasına yardım ediyor, çaldığı kemanla resital veriyor.

İZMİR'de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Batuhan Türkyılmaz (21), eğitiminden kalan zamanlarında memleketi Gümüşhane'de pazar tezgahında babasına yardım ediyor, çaldığı kemanla resital veriyor. Müşterilerin de şarkılarına eşlik ettiği Türkyılmaz, "Elimden geldiğince kemanımla müzik yapmayı tercih ediyorum. İnsanların gönlünü hoş tutmak güzel oluyor" dedi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Türk Sanat Müziği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan Türkyılmaz, tatil günlerinde baba mesleği pazarcılık yapıyor. Türkyılmaz, memleketi Gümüşhane'de kurulan halk pazarında, tezgah başında babası Servet Türkyılmaz'a yardım ediyor, çaldığı kemanla da müşterilerine resital verip, satış yapıyor. Türkyılmaz, babasına yardım ederken aynı zamanda keman çalarak da okulda öğrendiklerini tekrar ediyor. Pazardaki keman resitalini gören bazı kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları da çalınan eserlere eşlik ediyor. Müşteriler, keman eşliğinde sebze meyve satan Türkyılmaz'ın performansına tam not verip, resitale de ilgi gösteriyor.

Müziği çok sevdiğini söyleyen Batuhan Türkyılmaz, "Babam, pazar esnafıdır, yıllardır geçim kaynağımızı pazar esnaflığından yaparız. Ağabeyimle birlikte, kendimizi bildiğimizden beri, pazara gelir satış yapar, babama yardım ederiz. Hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de babama yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da okuyorum. Yaklaşık 10 senedir bu işin içindeyim. Farklı bir yolla müşteri çekmeye çalışıyorum. Bağırmaktan ziyade ben elimden geldiğince kemanımla müzik yapmayı tercih ediyorum. Hem dikkat çekmek hem de insanların gönlünü hoş tutmak açısından güzel oluyor. Kemanla bazı eserleri çalıyorum, şarkı söyleyerek eşlik edenler oluyor. Hem işimi yapıyorum hem de bir nevi, okulumda öğrendiklerimi tekrar ediyorum" diye konuştu.'YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ'Batuhan Türkyılmaz'ın ağabeyi Oğuzhan Türkyılmaz (29) ise, "Kardeşimle babamıza yardım ediyoruz. Müşterilerimizi tezgaha daha çok çekebilmek ve farklı bir ilgi oluşturmak için kardeşim keman çalışıyor. Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. İnsanların tepkileri çok güzel" dedi.'BİZİM İŞLER DE OLUMLU ETKİLENİYOR'Keman resitalinden memnun olduğunu belirten pazarcı esnafı Engin Çakır da, "Batuhan çok pozitif bir kardeşimiz, komşu esnafımız. Müşterilerini her zaman çok farklı ve güzel karşılıyor. Her zaman pozitif bir yapısı var. İnşallah hayallerine kavuşur. Onun keman çalarak müşteri çekmesi bizim de işlerimizi olumlu etkiliyor" ifadesini kullandı.'GURUR DUYUYORUZ'

Pazar alışverişine gelen Celil Köprülü ise, Batuhan'ın keman çalışını çok güzel bulduğunu söyleyerek, "Arkadaşımız çok temiz kalpli, çok iyi birisidir. Gümüşhaneli olduğu için gurur duyuyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Pazara gelip alışveriş yaparız. Batuhan kardeşimizi de hiç bağırarak görmedik, elinde kemanıyla müşteri çekmeye çalışıyor. Bizler de çok memnun kalıyoruz" dedi.


Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali
Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali

Ege Üniversitesi, Türk Musikisi, Gümüşhane, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konservatuvar öğrencisinden, pazar tezgahında keman resitali - Son Dakika


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