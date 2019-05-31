Son Dakika Haberleri: Konservatuvar yaz kurs kayıtları 10 Haziran'da başlıyor
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Konservatuvar yaz kurs kayıtları 10 Haziran'da başlıyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalyalıların sanat dolu bir yaz geçirmesi için ücretsiz yaz kursları düzenliyor.

Konservatuvar yaz kurs kayıtları 10 Haziran'da başlıyor, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalyalıların sanat dolu bir yaz geçirmesi için ücretsiz yaz kursları düzenliyor. Piyano, keman, viyolonsel, yan flüt gibi enstrüman kurslarının yanında Türk Müziği solfeji, şan ve halk oyunları eğitiminin de yer aldığı kurs başvuruları 10-26 Haziran'a tarihleri arasında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yaz kursları ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Sanata ilgisi olanların yaz tatilini verimli kullanmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 'yaz kursları' alanında uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleşecek. Konservatuvar yaz kursları başvuruları 10-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 7-35 yaş arası bireylerin başvurabileceği yaz kurslarında piyano, keman viyolonsel, gitar, mandolin, bağlama, ud, yan flüt ritim, halk oyunları, Türk müziği solfeji ve şan gibi farklı sanat dallarında eğitim verilecek. 1 Temmuz'da başlayacak dersler 31 Ağustos'ta sona erecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:59 Kaynak: İHA
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