Konservatuvar yetenek sınavı sonuçları açıklandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-8 Eylül'de gerçekleştirilen konservatuvar yetenek sınavı sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-8 Eylül'de gerçekleştirilen konservatuvar yetenek sınavı sonuçları açıklandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınava katılan bin 369 adaydan 246'sı asil, 43'ü yedek olmak üzere 289 kişinin kazandığı bildirildi.
Açıklamada, sınavı kazanan asil adayların 16 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilerek, 17 Eylül Salı itibarıyla da yedek adayların kayıt işlemlerinin yapılacağı aktarıldı.
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