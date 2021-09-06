Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı - Son Dakika

7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavları, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlendi. Sınavlara 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınav sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü, www.kocaeli.bel.tr adresinden açıklanacak.

4 AYRI MERKEZDE YAPILDI

Her yıl yetenek sınavı ile bünyesine öğrenci kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müzik branşının sınavları Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde, Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi'nde, bale bölümünün sınavları SDKM'de, geleneksel sanatların sınavları ise Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

5-56 YAŞ ARASINDA 892 KİŞİ

7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınava katılanlar, kentin tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için ter döktü.

SANATÇI ADAYLARININ SINAV HEYECANI

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini yetkililere göstererek sınav salonlarına alındı.

Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale braşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı.