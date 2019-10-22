Son Dakika Haberleri: Konservatuvarda yeni eğitim dönemi başladı
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Konservatuvarda yeni eğitim dönemi başladı

55 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sanatla gelişen ve güzelleşen bir gelecek için genç yeteneklere ışık tutmaya devam ediyor.

Konservatuvarda yeni eğitim dönemi başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sanatla gelişen ve güzelleşen bir gelecek için genç yeteneklere ışık tutmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başladı.


Antalya'da hemen her yaşta sanatseveri 28 yıldır bünyesinde buluşturan ve her yıl sanatın pek çok dalında akademik düzeyde eğitimler veren İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda yeni eğitim dönemi heyecanı başladı. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgili gören konservatuvar yetenek sınavlarına yaklaşık 1787 genç yetenek başvurdu. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler 3 yıl boyunca eğitim alacak.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılında, enstrüman kursları; piyano, keman, yan flüt, ritim, bağlama, gitar, çello, ud ve mandoline başvuran 1415 kursiyerden sınavda başarılı olan 588'i müzik eğitimine başladı. Tiyatro, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Enstrüman Eğitimi, Halk Oyunları, Ses ve Şan Eğitimi bölümlerinin yetenek sınavlarına giren 372 kişiden 201'i başarılı oldu. Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu da yeni katılımcılarıyla çalışmalarına başladı. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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