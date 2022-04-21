Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri - Son Dakika
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Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri

21.04.2022 16:17
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri

ADANA'da hastanede yatarak tedavi gören kanser hastası 45 çocuğa, konservatuvarlı çocuklar 23 Nisan konseri verdi.

ADANA'da hastanede yatarak tedavi gören kanser hastası 45 çocuğa, konservatuvarlı çocuklar 23 Nisan konseri verdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı'nın Çocuk Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ÇÜ Dr. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'ndaki serviste tedavi gören çocuklara konser verdi. Minik hastalar, palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Koronavirüs nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin alındığı etkinlikte; tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, yaşıtları öğrencilerle hastanede de olsa bayramı kutlama fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımızla beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayramın kutlanacağı en güzel yerlerden birinin de onkoloji hastanemizin çocuk bölümü olduğunu düşündük. Onların da bu bayram sevincini yaşamaları için çeşitli programlar hazırladık" dedi. 'BAYRAM NEDENİYLE AKTİVİTELER DÜZENLEDİK'

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni açılan Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda yatarak tedavi gören 45 çocuğun olduğunu belirtti. Etkinlik için tüm öğrencilere PCR testleri dahil tüm taramaların yapılarak gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Prof. Dr. Gündüz, "Bu aktivitenin en büyük özelliği, hasta çocuklarımıza, yine konservatuvar bölümünde eğitim gören çocuklarımız tarafından birlikte bir bayram havası yaşatılmasıdır. Yatan çocuklarımıza moral ve motivasyon açısından da iyi geleceğini düşündük. Umarım bir sonraki bayramda daha iyi koşullarda farklı etkinliklerle bu bayramı kutlarlar" diye konuştu.


Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri
YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kanser, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konservatuvarlı çocuklardan kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri - Son Dakika


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