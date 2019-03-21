Son Dakika Haberleri: Konserve Hırsızları Yakalandı

Konserve Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir depoya kamyon yanaştırarak soydukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Konserve Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da, bir depoya kamyon yanaştırarak soydukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2627 Nolu Sokak içerisinde bulunan Orhan D'ye ait iş yeri deposuna kamyon yanaştırarak 4 bin 58 adet fasulye konservesi çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada depodan çalınan 4 bin 58 adet fasulye, satın alan kişinin iş yerinde bulundu. Yaşanılan olayla ilgili olarak Z.B., K.C., V.G., ve F.T., isimli 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan ele geçirilen fasulye konserveleri ise depo sahibi Orhan D'ye teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Polis, Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa
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