Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Çanakkale'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Çanakkale'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olay Dörtyol köyünde meydana gelindi. Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ekipleri saat 12.00 sıralarında kendilerine gelen ihbar üzerine köpeği kurtarmak için harekete geçti. Titiz bir çalışma ile bir iş yerinin bahçesindeki pitbull cinsi yavru köpeğin dilini konserve kutusundan kurtaran tecrübeli itfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım, çalışma sonrası yavru köpekle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.


Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Dörtyol, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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