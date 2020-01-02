Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Elazığ'da misafirliğe gittikleri evde yedikleri semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Elazığ'da misafirliğe gittikleri evde yedikleri semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kalbi durup tekrar çalıştırılan 5 yaşındaki çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 gün önce misafirliğe gittikleri evde 10 kişi yemekte semizotu konservesi yedi. Evlerine dönen 10 kişiden 6'sı 2 gün sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Özel bir hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki A.G'nin kalbi durdu, annesi N.G. ise solunum yetmezliği yaşadı. Kalbi tekrar çalıştırılan çocuk ile diğer hastalar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde 6 kişinin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakım ve servislerde tedavisi süren hastalardan 5 yaşındaki A.G'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, "Konserveden zehirlenme sonucunda botulizm toksininden zehirlenen 6 hastamız var. 2 tanesi çocuk, 4 tanesi erişkin. Şuanda bir tane çocuğumuz yoğun bakımda, bir tanesi serviste, 4 tane erişkin hastamız ise anestezi ve dahiliye olmak üzere polikliniklerdedir. Bir tanesi solunum sıkıntısı olması nedeniyle yoğun bakımda, diğerlerini de toksinin etki süreci devam ettiği için kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuyoruz. Hepsinin laboratuvar ve klinik olarak tetkikleri ve sorgulaması yapıldı. Tedavilerine başlandı. Şuanda destek tedavisi ile devam ediliyor" dedi.


5 yaşındaki çocuğun başka bir hastaneden kendilerine sevk edildiğini aktaran Prof. Dr. Ayten, "Çocuğun solunumu ve kalbinin durması nedeniyle canlandırma yapılmış. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra bize getiriliyor. Şuanda en ciddi olanda en küçük olan çocuk. Durumu birazcık daha ağır. İnşallah iyiye gidecektir" şeklinde bilgi verdi.


Uygun şekilde saklanmamış ve ayarlanmamış konservelerde bu toksinin ürediğini ifade eden Prof. Dr. Ayten, "Hazırlanışı ve saklanmasında profesyonel olanlara danışmak lazım. Tüketirken süresi, saklama koşulları ve yapılış koşullarının irdelenmesi lazım. Konserveden dolayı bir sıkıntı olduğunda ise hemen kliniğe başvurmak lazım" diye konuştu.


Geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti yedikleri konserve sonrası rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmış, konserveden kaynaklı clostridium botulinum toksini nedeniyle zehirlendikleri belirlenmişti. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
22:24 Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' benzetmesi - Son Dakika Haber
22:12 İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir... - Son Dakika Haber
22:06 Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika Haber
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 22:30:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]