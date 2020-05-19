Konserveden zehirlenen aileden acı haber - Son Dakika

Konserveden zehirlenen aileden acı haber

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı.

Konserveden zehirlenen aileden acı haber, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Konservedeki 'Clostridium botulinum' bakterisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan testlerde bakteriye rastlanmadı. Ailenin 170 günlük yaşam mücadelesinde 55 yaşındaki Ramazan Yıldız yaşamını yitirdi. Eşi Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.


Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım 2019 günü Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşandı. Ramazan (55) ve Zühriye Yıldız (54) çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Çift önce ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu. Ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan çift yoğun bakıma alındı. Yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen ve hastalıklarına sebep olduğu düşünülen ölümcül gıda zehirlenmesi olan 'Botulizm' nedeniyle hayati tehlikeleri süren çiftin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 170 günlük tedavi süreci yaşayan çiftten Ramazan Yıldız geçen Nisan ayında yaşamını yitirdi. Bilinçleri kapalı şekilde solunum cihazına bağlı yaşayan çiftten Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen cenaze namazında Ramazan Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.


Çiftin evdeki yiyeceklerinden alınan numunelerinin sonucunda 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanılmamıştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, "Ama bu olmadığı anlamına gelmez. Çünkü toksin gıdada belirli bir noktadadır onun yemişlerdir, alttaki temiz yer kalmıştır. Burada bir sonuç çıkmaması 'clostridium botulinum' olmadığı anlamına gelmez. Burada önemli olan klinik bulgu dediğimiz hastaların bulguları" şeklinde konuşmuştu.


Ramazan Yıldız'ın mezarı başında dua eden Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu ise "Aile bizim nüfusumuza kayıtlı, köyümüzde ikamet eden iyi bir aile. Başlarına görülmemiş böyle bir kaza geldi. Nedenide şu ana kadar belli olmadı. Maalesef Ramazan Yıldız vefat etti. Eşi şu anda evde. Kendi sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah iyi olur diyoruz. Aile çok iyi bir aile. Cenazeyi 20 gün oldu defnedeli. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirler alınarak defnedildi. Aile zaten kalabalık gelmedi. Bir sıkıntımız olmadı defnederken. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Ramazan Yıldız, Zonguldak, Çaycuma, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konserveden zehirlenen aileden acı haber - Son Dakika

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