Konsey üyesi generale 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki işgali yöneten, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Erhan Caha 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki işgali yöneten, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Erhan Caha 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

FETÖ'nün darbe girişimini planlayan ve idare edenler arasında yer alan Erhan Caha, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişimine kadar tuğgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapan Caha'nın, örgütün 11 Temmuz 2016'da Ankara, Altınpark civarındaki hücre evindeki darbeye hazırlık toplantısına katıldığı belirlendi.

Caha, darbecilerin sözde atama listesinde "Kara Kuvvetleri Harekat Başkanı" olarak görevlendirildi. Ayrıca FETÖ tarafından "Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah sorumlusu" olarak tayin edildi.

Darbe girişimi saatinin öne alındığını, darbe planının İstanbul sorumlularından cuntacı Muzaffer Düzenli'ye bildiren Caha'ydı.

Yine, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri Ali Kalyoncu, Bilal Akyüz ve Mehmet Partigöç ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın derdest edilmesini sağlayan ekibin başındaki Mutlu Serkan Vurdem'i arayarak, harekete geçildiğini bildirdi.

Caha, ardından "Sıkıyönetim direktiflerine uyulması" konulu ve sıkıyönetim direktifine uymayanlar hakkında sıkıyönetim komutanlıklarınca kanuni işlem başlatılacağını bildiren mesaj formunu, darbeciler Atilla Tanrıver ve Adem Boduroğlu ile imzalayarak tüm birliklere dağıtılmasını sağladı.

Darbe girişimi gecesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezine giden Caha, içerideki personele sert bir sesle, "Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu, 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Emrim haricinde davranılmayacak" diye bağırdı. Ayrıca, Harekat Merkezinden sözde atama listesinde olan darbecileri arayarak yeni görev yerlerine gitme emri verdi.

Caha'nın talimatlarıyla hareket eden darbeciler, saat 20.48'de tam teçhizatlı olarak KKK Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürdü.

Sabah saatlerine kadar darbeciler Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan'dan aldığı emirleri harfiyen uygulayan Caha, darbe başarısız olunca üzerindeki üniformayı çıkartıp sivil kıyafetleriyle kışladan ayrıldı.

Bütün umutlarını darbenin başarılı olmasına bağlayan FETÖ'cü general, 16 Temmuz sabahı mesajla durumunu soran abisi İlham Caha'ya "Abi sağlığım iyi. Bir daha görüşemeyebiliriz, tutuklanacağım. Yaptım bir hata, Allah affetsin" şeklinde cevap yazdı.

Caha gözaltına alındığında, "Aldığım mesajda sıkıyönetim ilan edildiği ve benimde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında 'Karargah sorumlusu' olarak görevlendirildiğim yazıyordu. Ben mesaj emri formunun üstündeki yazıları okuyunca bu girişimin TSK'nın normal hali hazırdaki emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını düşündüm." şeklinde savunma yaptı.

Mahkemedeki savunmasında da "O gece bir kriz olduğunu, bunu yönetebilmek ve karargahı emniyete almak için harekat merkezinde bulunan personele hitaben Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu söylediğini" iddia etti. Savunmasında, o gece kimlerden ne gibi emriler aldığını anlatmayan Caha, FETÖ'nün yönlendirmesiyle inkar stratejisini mahkemede de sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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