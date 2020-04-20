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Konsollara ek vergi geldi, PlayStation 4 hızla tükendi
38 dakika önce
Oyun konsollarına gelen yüzde 50'lik ek gümrük vergisi sonrası özellikle Playstation 4'e olan talep çok hızlı arttı ve ürün kısa sürede birçok online satış platformunda tükendi.
Oyun konsollarına gelen yüzde 50'lik ek gümrük vergisi sonrası özellikle Playstation 4'e olan talep çok hızlı arttı ve ürün kısa sürede birçok online satış platformunda tükendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:55
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