Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika
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Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı

7 saat önce

Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle virüs salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı, System.String[]

Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle virüs salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Yayınlanan ortak video mesajda, virüs salgını tehdidinin birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortadan kaldırılabileceği belirtilerek, tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'evde kal' çağrısı yapıldı.


Geçmişten günümüze farklı kültürleri ve farklı dinleri bir araya getiren Beyoğlu, tarihi misyonunu tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte de ortaya koydu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsolosluklarına virüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Başkan Yıldız'ın çağrısına Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Brezilya'dan Danimarka'ya Türkiye ile işbirliği içerisinde olan dost ülkelerin konsoloslukları kayıtsız kalmadı. Virüs tehdidine karşı her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten konsolosluklar, çektikleri video mesajda virüs salgını tehdidinin birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortadan kaldırılacağını belirterek, tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'evde kal' çağrısı yaptı.


"Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi"


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, virüs salgınına karşı uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, "Yaklaşık iki aydır Türkiye'de ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili küresel bir mücadele veriliyor. Bu salgının ulusal düzeyde mücadelesi yapılırken saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mücadelenin elbette uluslararası işbirliğiyle birlikte yürütülebileceği konusunda dünya liderleriyle istişarelerde bulunuldu. Bu süreçte Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak İstanbul'daki başkonsoloslarla ve diplomatik temsilcilerle bu uluslararası salgına karşı ülkelerimiz arasındaki bu dayanışmayı Beyoğlumuzda birlikte teyit ediyoruz" dedi.


"Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var"


Başkan Yıldız, "Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var. Bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. O bakımdan bütün başkonsoloslarla bu dayanışmayı, birbirimize yardım etmeyi, özellikle bu zor günlerde birbirimizin yanında olmayı teyit ediyoruz. Bütün diplomatik temsilcilerimize, başkonsoloslarımıza sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kendilerinin şahsında tüm halklarına, milletlerine bu zorlu günde Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Bu dönemi hep birlikte atlatacağız"


ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell konuşmasında, "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu evde kalmanızı mümkün kılan herkese minnettardır. Güvenliğimizi sağlayan ve bizleri rahat ettiren herkese teşekkürler. Evde kalan herkese de komşularının sağlığını düşündükleri için teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındadır. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız" dedi.


"Beyoğlu Belediyesi'ni takdir ediyoruz"


Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Sevgili Beyoğlu sakinleri hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Şu an hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadele yürütüyor. Salgının vurduğu ilk ülke olarak Türk halkının yaşadıklarını çok iyi bir şekilde anlıyor ve Türk hükümetinin salgını kontrol altına almak için aldığı tedbirlere destek veriyoruz. Beyoğlu Belediyesinin salgınla mücadele için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Çok yakın zamanda bu muhteşem şehrin sokaklarının tadını çıkaracağız"


Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberta França da, "Ben de Beyoğlu'nda yaşıyorum. Burayı seviyorum. Buranın tarihi, sokakları, manzaraları harika. Zor günlerden geçiyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiğimiz insanların sağlığı için evde kalmalıyız. Bu zor dönemin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Umutlu ve inançlı olmalıyız. Çok yakın zamanda arkadaşlarımız ve tüm sevdiklerimizle birlikte bu muhteşem şehrin sokaklarının, kafelerinin, restoranlarının tadını çıkaracağız" diyerek çalışmalara destek verdi. - İSTANBUL

Haydar Ali Yıldız, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:15 Kaynak: İHA


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