Konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinden Türkiye'de 16 bin 121 örnek alındı - Son Dakika

Konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinden Türkiye'de 16 bin 121 örnek alındı
Adalet Bakanlığının yurt dışında yaşayan vatandaşların noterlik belgelerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 6 Nisan 2019'da başlattığı uygulama kapsamında konsolosluklarda noterlik işlemi yapan vatandaşlar Türkiye'de 16 bin 121 örnek aldı.
Adalet Bakanlığının yurt dışında yaşayan vatandaşların noterlik belgelerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 6 Nisan 2019'da başlattığı uygulama kapsamında konsolosluklarda noterlik işlemi yapan vatandaşlar Türkiye'de 16 bin 121 örnek aldı.
Adalet Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlara konsolosluklar aracılığıyla verilen noterlik hizmetlerini kurumlar arası gerekli entegrasyonun tamamlanmasıyla kolaylaştırmıştı. Yurt dışında yapılan işlemler uygulama öncesinde muhataplarına posta ve kargo gibi yollarla ulaştırılıyordu. Uygulamayla birlikte konsolosluklar ve Türkiye Noterler Birliği bilişim sistemi arasında entegrasyon sağlandı. Böylece yurt dışında yapılan işlemler için aynı anda yurt içinde bulunan noterliklerden örnek alınması mümkün hale getirildi. Yeni uygulamayla posta gönderilmesine gerek kalmaksızın yapılan işlemin örneği yetkilendirilen kişi tarafından Türkiye'deki herhangi bir noterlikten alınabiliyor. Uygulamayla özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlanıyor. Uygulamanın başladığı tarih olan 6 Nisan 2019'dan bu yana 16 bin 121 işlem gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerini dijital ortamda birbirine bağlamıştı. Adalet Bakanlığının 19 Ağustos 2019 tarihinde başlattığı uygulama kapsamında, yurt içinde herhangi bir noterlikte gerçekleştirilen işlemin örneğini bir başka ildeki noterlikten ilgilisi tarafından alınabilmesini sağladı. Adalet Bakanlığı bu yolla postada kaybolma, işlemin yapıldığı yere gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırarak vatandaşların çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirme imkanı sundu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 16 bin 794 örnek alma işlemi gerçekleştirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:47 Kaynak: İHA
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