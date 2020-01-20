Konsomatrislik yapan 12 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konsomatrislik yapan 12 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika

Konsomatrislik yapan 12 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi

6 saat önce

Denizli'de iş yerlerine yönelik denetlemeler ve operasyonlarda yabancı uyruklu 12 konsomatris, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Konsomatrislik yapan 12 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi, System.String[]

Denizli'de iş yerlerine yönelik denetlemeler ve operasyonlarda yabancı uyruklu 12 konsomatris, İl Göç İdaresine teslim edildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında umuma açık ve istirahat, eğlence mekanlarına toplamda 141 bin 350 lira idari para cezası kesti. Yapılan operasyon ve denetlemeler sonucunda bir iş yerinin ruhsatsız çalıştırıldığı, 2 iş yerinde kumar oynatıldığı, bir masaj salonunda eksik evrak olduğu tespit edildi. Denetlemesi yapılan 10 ayrı iş yerinde konsomatrislik yapan 52 kadından 12'si, yabancı uyruklu olduğu tespit edilerek gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.


Bir eğlence mekanında TAPDK belgesi bulunmadığı için iş yerinde bulunan 247 şişe alkollü içecek muhafaza altına alındı. Bir başka iş yerinde ise sahte bandrollü 33 şişe rakı muhafaza altına alındı. Çalışmalar sonucunda 15 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.


Apartta kimlik bildirmeyenlere para cezası


Geçici konaklama yerlerine yönelik kontrol ve denetlemelerde 13 ayrı adreste bulunan 289 apart daire kontrol edildi. 12 apart daire sahibine ve yetkilisine kimlik bildirme kanunu kapsamında 126 bin 62 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar
Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na yanıt: Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konsomatrislik yapan 12 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]