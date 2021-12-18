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KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN - Son Dakika

KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN

18.12.2021 10:52

İZMİR'de, polis düzenlediği operasyonda 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis düzenlediği operasyonda 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, aracın kontağını açtıktan sonra farları uzun konuma getirdikleri, ardından da şoförün sol alt tarafında, döşemenin altında yer alan düğmeye bastıkları, bu işlemlerin ardından torpido bölümünün tamamen aşağı indiği ve göğüslük olarak bilinen bu alan uyuşturucu zulası olarak kullandıkları belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen eve ve hafif ticari araca dün eşzamanlı operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, narkotik köpeği Rex, aracın torpido bölümüne tepki verdi. Bunun üzerine ekipler, bu bölümde yaptığı incelemede, mekanik bir sistemle açılan gizli bölmeyi tespit etti.

ÖZEL DÜZENEK KURMUŞLAR

Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarılan gizli bölme ekipleri bile hayrette düşürdü. Şüphelilerin, aracın kontağını açtıktan sonra farları uzun konuma getirdikleri, ardından da şoförün sol alt tarafında döşemenin altında yer alan düğmeye bastıkları, bu işlemlerin ardından torpido bölümünün tamamen aşağı indiği ve göğüslük olarak bilinen bölgeye uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ortaya çıktı. Gizli bölmede, 2 kilo 737 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili S.M. (42), C.A. (37) ve M.K. (42) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN
KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN

Uyuşturucu, Kokain, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONTAĞI AÇ, FARLARI UZUN YAK, DÜĞMEYE BAS ZULA ORTAYA ÇIKSIN - Son Dakika


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