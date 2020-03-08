Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü

7 saat önce

Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü Manisa'da, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istenen otomobil bir anda alev aldı.

Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü

MANİSA - Manisa'da, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istenen otomobil bir anda alev aldı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi 5209 Sokak üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Ömer Akpınar, 45 S 1970 plakalı otomobiline binerek çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanlar ve ardından alevler yükseldi. Sürücü Akpınar, hemen araçtan kendini dışarıya attı. Çevredekilerin de ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akpınar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı, ancak otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü. Yangın, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Şans eseri yangın, etrafındaki diğer araçlara sıçramadı. Yetkililer, yangının aracın motor bölümünde çıktığını tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü
Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu Kilis'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 05:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]