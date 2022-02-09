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Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı

09.02.2022 08:42

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle alevler yükseldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle alevler yükseldi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmaneli Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Canvar, 34 VG 9557 plakalı otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti Canvar, kontağı çevirmesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otomobil alev topuna döndü. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören, sürücü Canvar ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Canvar'ın otomobilinden sıçrayan alevler önünde park halinde bulunan 54 FD 991 otomobile sıçramasıyla park halindeki otomobilde yanmaya başladı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken Yanan otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yanan araç olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Zuhal Zengin-İHA)

Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı
Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı
Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Osmaneli, Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontağı çevirdi, otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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