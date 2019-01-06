Son Dakika Haberleri: Kontağı Çevirdi, Otomobilin Motor Kısmı Alev Aldı

Kontağı Çevirdi, Otomobilin Motor Kısmı Alev Aldı

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontağı çevirmesi sonucu otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kontağı Çevirdi, Otomobilin Motor Kısmı Alev Aldı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontağı çevirmesi sonucu otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.O.K.'nin aracını çalıştırmak için kontağı çevirdiği esnada 54 PP 437 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Araçta çıkan yangını fark ederek kendisini dışarı atan sürücü A.O.K. durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Karasu İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın aracın tamamını kaplamadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Karasu, 3. Sayfa
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