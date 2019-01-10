Kontağı Çevirdiği Anda Otomobilde Yangın Çıktı
1 saat önce
ÇORUM'da sürücüsünün kontağını çevirdiği anda motor kısmı alev alan otomobil yandı.
ÇORUM'da sürücüsünün kontağını çevirdiği anda motor kısmı alev alan otomobil yandı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Olay, Kale
Mahallesi Meram
5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücü Adem Portakal, 19 AB
682 plakalı otomobilinin kontağını çevirmesiyle birlikte aracın motor kısmı yanmaya başladı. Araç
sürücüsü olayı itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
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