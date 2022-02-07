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Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı - Son Dakika

Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı

07.02.2022 00:17

Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı

KIRIKKALE - Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2349. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Bostancı, 06 Z 2221 plakalı Fiat marka otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti. Bostancı, kontağı çevirmesiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kırıkkale, Bostancı, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı - Son Dakika
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